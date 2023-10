OnePlus 10 Pro 5G: prestazioni TOP, prezzo LOW-COST (solo 564€)

OnePlus 10 Pro 5G è uno degli smartphone top di gamma più interessanti da acquistare in questo 2023; è l’ammiraglia dello scorso anno, per intenderci, ma offre prestazioni e performance degne di nota che la rendono incredibile ancora oggi. Girovagando su Amazon poi, si trova a soli 564,00€, spese di spedizione incluse, un prezzo ridicolo per quello che offre: gode di un rapporto qualità-costo ineccepibile, vanta una scheda tecnica da primo della classe, c’è tanta tecnologia fuori e dentro la scocca, il comparto fotografico è di punta e c’è perfino la super ricarica rapida. Andiamo con ordine e scopriamolo nel dettaglio. Vi segnaliamo che il modello in offerta è in colorazione Emerald Forest e ha 12 GB di RAM e 256 GB di storage su memorie UFS.

OnePlus 10 Pro 5G: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di OnePlus vanta specifiche al top: citiamo la batteria da 5000 mAh che si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 80W e con la AirVOOC da 50W via wireless, ma non solo. Le prestazioni sono al top grazie al processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm coadiuvato da 12 GB di RAM, da un modem 5G e da ben 256 GB di storage non espandibile. Il comparto fotografico è composto da sensori evoluti realizzati in collaborazione con Hasselblad. Insomma, qui ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia di prim’ordine, con uno schermo AMOLED LTPO da 6,7″ con supporto all’HDR10+, con cornici sottili e con una singola selfiecam posta in un foro al centro del pannello.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 564,00€, spese di spedizione incluse; c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita. Potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

