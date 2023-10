OnePlus 10 Pro 5G: OFFERTA PRIME esclusiva, lo pagate SOLO 469€

Girovagando su Amazon in queste ore ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: OnePlus 10 Pro 5G, il top di gamma del colosso cinese di Pete Lau, costa solo 469,00€, spese di spedizione incluse, nella sua iterazione Emerald Forest, con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Capite bene che un prezzo simile non è “normale”; di fatto, ci troviamo di fronte ad una delle promozioni super esclusive riservate agli abbonati al servizio di Prime. Se siete interessati/e, vi invitiamo a prenderlo immediatamente perché non sappiamo quante scorte siano disponibili ancora e, soprattutto, non sappiamo quanto durerà l’occasione dedicata. Avrete comunque meno di 48 ore, ad ogni modo.

OnePlus 10 Pro 5G: il top che dovete comprare oggi

Questo meraviglioso smartphone top di gamma dell’azienda cinese di Pete Lau, facente parte del gruppo BBK Electronics, è un vero portento. OnePlus 10 Pro 5G è infatti l’ammiraglia del 2022 della casa asiatica, dotata di un processore all’avanguardia (lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, con modem 5G integrato), di ben 12 GB di RAM e con 256 GB di memoria per archiviare file, foto, video e canzoni. Il dispositivo presenta poi una batteria capiente che si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 68W, la tecnologia proprietaria del marchio. Le foto e i video realizzati con questo device saranno sempre al top; il merito è delle lenti risolute coadiuvate dal software di Hasselblad. Ci sono tre ottiche sulla back cover e una selfiecam sensazionale sulla parte anteriore.

Viene venduto e spedito da Amazon, quindi non dovrete pagare nemmeno un centesimo in più per portarvelo a casa; la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero. A 469,00€ è un telefono imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.