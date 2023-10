OnePlus 10 Pro 5G: l'ammiraglia che costa solo 489€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di punta, vogliamo consigliarvi l’ottimo OnePlus 10 Pro 5G che, nella sua iterazione color Volcanic Black, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria al seguito, costa solo 489,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che a questa cifra si trovano, solitamente, device di fascia media e non ammiraglie di prim’ordine.

OnePlus 10 Pro 5G su Amazon: best buy assoluto

Il nostro consiglio, come sempre, è lo stesso: se siete interessati/e all’acquisto, non lasciatevi sfuggire questo fantastico prodotto. La consegna sarà celere e immediata grazie al servizio di Prime; in pochissimi giorni (anche in meno di 24 o 48 ore, in alcuni casi), il device arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Fra le altre cose poi, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del portale. In caso di ripensamenti invece, ci sarà il reso gratis entro un mese dall’acquisto. Cosa aspettate? Non lasciatevelo sfuggire, anche perché Amazon vi darà perfino la possibilità di dilazionare l’importo del telefono in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero.

OnePlus 10 Pro 5G è un top di gamma spaziale, dotato di uno schermo generoso AMOLED da oltre 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, cornici sottili e selfiecam di alto profilo. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e da 128 GB di storage. La batteria dura tantissimo grazie ad una cella capiente da circa 5000 mAh che si ricarica in un lampo e il comparto fotografico è realizzato da Hasselblad per scatti unici e video di qualità cinematografica. A soli 489,00€ non potete proprio lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.