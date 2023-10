OnePlus 10 Pro 5G: con uno sconto così importante, DEVE essere tuo

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone Android di punta veramente sensazionale: OnePlus 10 Pro 5G è infatti una meraviglia tecnologia che viene venduta però, ad un costo irrisorio: solo 579,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che il costo è di un midrange premium e non di un flagship, pertanto ci sono tutte le carte in tavola per portarsi a casa un prodotto sensazionale, potentissimo, con un bel design e con un comparto fotografico degno di nota.

OnePlus 10 Pro 5G: l’ammiraglia da comprare oggi

Grazie al portale di e-commerce americano poi, avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi: citiamo la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Si avrà accesso al reso gratis entro un mese in caso di gravi problematiche o di ripensamento, si potrà ricevere il prodotto anche presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano e, non di meno, si avrà diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con gli operatori del sito. Se l’importo del terminale vi sembrerà troppo elevato, potrete comunque dilazionarlo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. Cosa aspettate, dunque?

Questo smartphone di OnePlus è eccezionale: schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione elevatissima e refresh rate fino a 120 Hz, cornici sottili, ottima selfiecam, comparto fotografico di punta con sensori coadiuvati da Hasselblad e batteria che dura un giorno con un utilizzo intenso e si ricarica rapidamente con la SuprVOOC proprietaria dell’azienda. Il processore interno invece, è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm che spinge nelle operazioni critiche e rende il device sempre fluido e reattivo. A 579,00€ questo è il flagship da acquistare su Amazon.

