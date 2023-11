OnePlus 10 Pro 5G: con un prezzo così non puoi ignorarlo

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo oggi: il meraviglioso OnePlus 10 Pro 5G, nella sua iterazione “Volcanic Black”, con 12 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna, costa solo 455,09€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra (in sconto in occasione del Black Friday) è veramente imperdibile. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. È un flagship premium in tutto e per tutto che, anche se ha circa due anni di vita alle spalle, rimane una delle migliori soluzioni ad oggi esistenti sul mercato. Tantissimi sono i motivi per cui conviene comprarlo adesso, scopriamoli insieme.

OnePlus 10 Pro 5G: l’ammiraglia più incredibile che ci sia

Lo smartphone di OnePlus è un top in tutto e per tutto; viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 455,09€, spese di spedizione incluse, ma vale molto più di quanto costa. Dispone di un pannello AMOLED da oltre 6,7″ con refresh rate fino a 120 hz, risoluzione FullHD+, ha il supporto all’HDR10+ e vanta cornici sottili e contenute. Come non citare la capiente batteria che si ricarica in un lampo grazie alla SuperVOOC da 80W. Il dispositivo vi garantirà un’autonomia di un giorno con un utilizzo intenso e il processore (lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm) sarà in grado di eseguire app pesantissime e complesse senza il minimo problema.

Il comparto fotografico è di punta e vanta sensori da 48 e 50 Megapixel che assicura scatti e video di qualità cinematografica, grazie anche all’algoritmo di Hasselblad che migliora ulteriormente il risultato finale. Segnaliamo poi la costruzione impeccabile del device con alluminio, metallo e vetro satinato; le linee sono morbide e sinuose e c’è anche l’iconico slider per le notifiche sul frame sinistro. A soli 455,09€, questo OnePlus 10 Pro 5G è un vero best buy.

