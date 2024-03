OnePlus 10 Pro 5G a soli 550€ su Amazon: da comprare SUBITO

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso OnePlus 10 Pro 5G, un device veramente spettacolare, uscito qualche anno fa ma ancora validissimo per moltissime persone, si trova in super sconto, nella sua iterazione “Volcanic Black”, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, a soli 550,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire, è un cameraphone pazzesco, dotato di sensori Hasselblad di seconda generazione, con un processore premium di Qualcomm, un display evoluto e una batteria che si ricarica in un lampo. Con un costo così contenuto non potete certo lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci. Non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano.

OnePlus 11 5G viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Non di meno, si può godere della garanzia di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Fate presto perché a questa cifra è un super best buy.

OnePlus 10 Pro 5G: ecco perché comprarlo

OnePlus 10 Pro 5G dispone di un sensore principale Sony IMX789 da 48 megapixel che sfrutta la tecnologia di Hasselblad per realizzare immagini nitide a 10 bit, con colori ricchi e dinamici, ma non solo: può girare video in 4K a 120 fps o in 8K a 24 fps. Ci sono altre due lenti da 50 Megapixel e da 8 Megapixel per scatti creativi. Il display è un pannello Fluid AMOLED da 6,7 pollici QHD+ con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, brillante e nitido anche sotto la luce diretta del sole.

Il dispositivo presenta il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e da 128 GB di storage. La batteria da 5000 mAh invece, assicura un’autonomia di un giorno con una singola carica e si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 80W via cavo o con l’AirVOOC wireless da 50W. Il device viene venduto e spedito da Amazon a soli 550,00€, IVA inclusa. Correte a prenderlo adesso.