OnePlus 10 Pro 5G: a 449€ è da comprare IMMEDIATAMENTE, pochi pezzi disponibili

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android dalle alte prestazioni e dal rapporto qualità-prezzo incredibile, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo OnePlus 10 Pro 5G che, grazie ad Amazon, si porterà a casa a soli 449,00€. Questo gadget è un vero gioiello, anche perché è il top di gamma del colosso cinese di Pete Lau del 2022. In poche parole, è stato il flagship dello scorso anno ma è ancora validissimo ed è perfetto per tantissime persone. Piuttosto che prendere un midrange infatti, sono tanti gli utenti che acquistano le ammiraglie delle generazioni passate. Ad ogni modo, scopriamo insieme perché, secondo noi, è un vero affare.

OnePlus 10 Pro 5G: l’ammiraglia da comprare oggi

OnePlus 10 Pro 5G si palesa come un gaming phone dal design pulito e minimale. Il processore interno è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da una scheda video Adreno integrata, da un modem 5G per la connettività next-gen e dal modulo NFC per i pagamenti contactless. Il comparto fotografico è spettacolare: ci sono tanti sensori evoluti con camera principale da 50 Megapixel che assicura scatti e video di qualità cinematografica. Il tutto viene gestito dal software di Hasselblad, preciso e puntuale. Come non citare poi la back cover in vetro satinato che supporta la ricarica wireless ma c’è anche quella via cavo USB Type-C con tecnologia SuperVOOC da 100W. Il display poi, è un pannello Dynamic AMOLED da oltre 6,7″ con refresh rate di 120 Hz e cornici sottili e contenute. Ottima poi la selfiecam per autoritratti di alto profilo e videocall perfette in ogni istante e in ogni condizione di luce.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 449,00€, spese di spedizione incluse. Il modello in questione è quello in colorazione “Volcanic Black” e ci sono 8 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore e si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.

