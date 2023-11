OnePlus 10 Pro (12+256 GB): nuovo MINIMO STORICO su Amazon

È il momento di comprare il OnePlus 10 Pro. Lo smartphone è protagonista delle offerte Amazon per il Black Friday ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 455 euro per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia media, più economico rispetto ai top di gamma ma ugualmente molto potente, grazie allo Snapdragon 8 Gen 1, l’offerta in questione è da cogliere al volo. Per accedere allo sconto basta seguire il link qui di sotto.

OnePlus 10 Pro in offerta per il Black Friday di Amazon

Il OnePlus 10 Pro è dotato di una scheda tecnica completa e senza punti deboli. Lo smartphone ha il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, garanzia di prestazioni al top per la fascia di prezzo. C’è anche un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare una tripla fotocamera posteriore e una batteria da 5.000 mAh con possibilità di utilizzare la ricarica rapida da 80 W oltre che la ricarica wireless da 50 W. Lo smartphone ha il sistema operativo Android 13 e riceverà a breve Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il OnePlus 10 Pro al prezzo scontato di 455 euro. La promozione porta il dispositivo, proposto nella variante con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, al nuovo prezzo minimo storico per questa configurazione del dispositivo. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

