OneOdio Studio Pro C, cuffie BT di qualità a meno di 45€: recensione

Di recente abbiamo recensito le OneOdio A70, cuffie da DJ dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di testare anche un altro modello, ovvero le OneOdio Studio Pro C, cuffie con cavo e bluetooth dall'ottima qualità costruttiva, proposte ad un prezzo molto interessante.

Scheda Tecnica e Unboxing

Driver: 50mm

Impedenza: 32 Ohm

Frequenza: 20 Hz – 20 KHz

Bluetooth: SI – 5.0

Cavo: Jack 3.5mm / 6.35mm

Batteria: 1500 mAh

Autonomia: oltre 80h in bluetooth

All'interno della confezione delle OneOdio Studio PRO troviamo un cavo di ricarica micro-USB e un cavo jack da 3.5mm per il collegamento cablato. Non manca un pratico sacchetto in eco-pelle, ideale per trasportare in sicurezza le cuffie, portandole in borsa senza paura di graffi o urti accidentali. Si tratta di una dotazione degna di dispositivi audio ben più costosi, con una certa attenzione per i dettagli.

Design Sobrio e Materiali di ottima fattura

Abbiamo apprezzato particolarmente in design delle OneOdio Studio Pro, nelle nostre mani abbiamo la versione Pro C, con un'ottima finitura opaca completamente di colore nero. La scocca è realizzata interamente in plastica, ma l'ottima qualità costruttiva non fa rimpiangere materiali più nobili, anzi diventa un vantaggio poiché aiuta a contenere il peso. Inoltre, la particolare lavorazione a cerchi concentrici dei due driver conferisce alla plastica un piacevole effetto metallico.

Gli unici elementi non realizzati in plastica sono i padiglioni auricolari e l'archetto superiore. Quest'ultimo presenta un'imbottitura morbida rivestita in pelle e un anima in metallo, elementi che consento rispettivamente di garantire il massimo comfort e di regolare l'ampiezza dell'archetto, per adattare le cuffie alle dimensioni della testa. I cuscinetti in pelle avvolgono completamente l'orecchio, una caratteristica fondamentale per ascoltare musica isolandosi dai rumori esterni.

Non manca la possibilità di ripiegare le OneOdio Studio Pro C su sé stesse, per riporle con maggior facilità all'interno del sacchetto protettivo e in borsa/valigia.

Audio Ottimo sia con Cavo che via Bluetooth

Arrivamo all'aspetto più importante quando si parla di dispositivi audio, ovvero la qualità sonora. Collegando le OneOdio Studio Pro C al PC via cavo e sfruttando la mia fidata scheda audio esterna, la qualità di riproduzione mi ha stupito, i bassi sono corposi e potenti, mentre le frequenze medio-alte sono il linea con cuffie ben più costose.

Non aspettatevi una qualità paragonabile a cuffie da studio da 200/300€, ma queste OneOdio Studio Pro C si posizionano su un gradino più alto rispetto a diversi modelli concorrenti sulla stessa fascia di prezzo. Difficile trovare di meglio sotto la soglia del 45€, soprattutto considerando la presenza del bluetooth, che conferisce a questo modello una certa versatilità.

In alternativa al cavo jack, le OneOdio Studio Pro C possono essere collegate anche wireless, sfruttando la connettività Bluetooth 5.0. Rispetto alla modalità cablata, la qualità sonora cala inevitabilmente, ma resta comunque più che discreta in relazione al prezzo di mercato.

Inoltre, non manca un microfono integrato per chiamate, videoconferenze e registrazioni audio. La qualità è discreta e grazie alla tecnologia CVC 8.0, l'audio in entrata è pulito e privo di rumori di fondo.

Autonomia fuori dal comune

Dopo aver testato le OneOdio Studio Pro connesse via cavo, le abbiamo utilizzate via bluetooth per un'intera settimana. A distanza di 7 giorni dalla prima accensione, la batteria era ancora al 30% e non accennava a scaricarsi, ci sono voluti ben 12 giorni per portare le cuffie da studio allo 0%.

Il produttore dichiara un'autonomia complessiva di oltre 80 ore in modalità wireless, la stima ci è sembra piuttosto realistica.

Prezzo e Codice Sconto

Le OneOdio Studio Pro C sono disponibili su Amazon al prezzo di listino di 44.99€, mentre sul sito ufficiale sono in vendita in offerta a 39,95€ (-24%). È possibile approfittare di un ulteriore sconto del 20% inserendo il codice promozionale SUPER20%, raggiungendo un prezzo finale di soli 31,96€