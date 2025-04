One UI 7, si parte: distribuzione in corso in Europa, Italia compresa

Samsung mantiene le promesse e dà il via al rollout ufficiale di One UI 7 in Europa (Italia compresa) a partire da oggi, 10 aprile, proprio come previsto. La nuova versione dell’interfaccia utente, basata su Android 15, è ora in distribuzione su un’ampia gamma di dispositivi.

Si inizia dai top gamma

I primi a ricevere il nuovo aggiornamento sono i dispositivi di punta, tra cui Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, oltre ai pieghevoli Z Fold 6 e Z Flip 6. Numerose conferme arrivano dal subreddit r/OneUI, dove molti utenti riportano l’avvenuta ricezione dell’update. Samsung prevede di estendere l’aggiornamento anche alla serie Galaxy S23, al modello S24 FE e ad altri smartphone pieghevoli nelle prossime settimane.

Tra i Paesi europei che stanno già ricevendo l’aggiornamento OTA troviamo Italia, Francia, Germania, Belgio, Croazia, Montenegro, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Serbia, e Svizzera. Il rollout è quindi ampiamente in corso. Secondo la roadmap di Samsung, gli Stati Uniti riceveranno l’aggiornamento entro la giornata.

Tante novità con One UI 7

Nonostante il lungo periodo di attesa (oltre sei mesi dal rilascio stabile di Android 15 sui Google Pixel), l’arrivo di One UI 7 rappresenta un netto passo avanti per gli utenti Samsung. L’interfaccia è ora tra le più raffinate del panorama Android, grazie a numerosi miglioramenti funzionali e grafici.

L’aggiornamento introduce diverse novità, tra cui una rinnovata esperienza della fotocamera, il restyling dell’app Samsung Weather, e le notifiche intelligenti migliorate tramite la nuova Now Bar. A ciò si aggiungono animazioni più fluide, widget aggiornati per la schermata principale e un generale livello di ottimizzazione mai visto prima sui dispositivi Galaxy. Se non hai ancora ricevuto One UI 7 sul tuo Samsung, quindi, non è altro che una questione di tempo.