One UI 5.1 è già in fase di test, debutto con Galaxy S23?

L’attesissimo lancio della serie Samsung Galaxy S23 è previsto, salvo sorprese, per il prossimo 1 febbraio. Nel frattempo, secondo fonti vicine a SamMobile, pare che la compagnia coreana stia lavorando ad una nuova versione della One UI che sarà pronta proprio per il debutto del prossimo flagship Android.

Sembra infatti che Samsung stia già testando internamente l’aggiornamento One UI 5.1 sulla linea Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, con una versione firmware identificata come S90xEXXU2CVL7. Plausibile pensare che l’update venga lanciato per la linea attuale di smartphone qualche giorno dopo il debutto di Galaxy S23.

Galaxy S23 con One UI 5.1: che novità possiamo aspettarci?

Sebbene non sia ancora chiaro che genere di feature possiamo attenderci da One UI 5.1, SamMobile ricorda alcuni “suggerimenti” arrivati da Samsung stessa nel corso delle precedenti settimane.

La certezza è che l’update sia, ancora una volta, basato su Android 13 e potrebbe includere alcune opzioni di personalizzazione per la schermata di blocco del telefono.

Si parla ad esempio di un nuovo design per il widget del lettore multimediale, del mirroring parziale dello schermo e altri miglioramenti per la barra delle applicazioni.

One UI 5.1 potrebbe inoltre includere alcune funzionalità che verranno introdotte in occasione del lancio di Galaxy S23: per scoprire quali saranno dovremo però attendere la presentazione dello smartphone, attesa per l’1 febbraio.

