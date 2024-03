One Piece Odyssey per PS5: sconto CLAMOROSO su Amazon (-71%)

Il più bel gioco su One Piece, sottotitolato Odyssey, è adesso disponibile su Amazon con uno sconto clamoroso del 71%. Questo significa che puoi acquistarlo al minimo storico assoluto di soli 19,99 euro invece di 69,99. Una strepitosa opportunità da non perdere se sei un fan della serie.

One Piece Odyssey in mega sconto: indossa i panni di Rufy

One Piece Odyssey ti trasporterà in una straordinaria avventura attraverso mari sconosciuti e isole misteriose insieme alla ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia. el ruolo di Rufy e degli altri membri dell’equipaggio, ti immergerai in un’avventura mozzafiato, esplorando terre inesplorate, affrontando nemici temibili e svelando segreti antichi.

La storia inizia quando Rufy decide di partire all’esplorazione di un’isola sconosciuta per ritrovare i membri della sua ciurma, dispersi durante una tempesta. Lungo il cammino, lui e i suoi compagni si imbatteranno in misteriose rovine, creature mai viste prima e ostacoli insormontabili. Tuttavia, presto la situazione prenderà una deriva inaspettata, portando i pirati in un vortice di avventure ancora più grandi di quanto avessero mai immaginato.

Nel corso del viaggio, avrai l’opportunità di controllare non solo Rufy, ma anche altri membri della ciurma, tra cui Zoro, Nami, Usop, Sanji, Chopper, Robin, Franky e Brook. Ognuno di loro avrà abilità uniche e speciali che potrai utilizzare per superare sfide e avversità.

Esplora dungeon e affronta missioni in un mondo interamente basato sull’universo di ONE PIECE, ricco di dettagli e riferimenti alla serie manga e anime. Affronta nuovi nemici, svela misteri e vivi un’epica avventura con i tuoi pirati preferiti. Tutto questo a soli 19,99 euro invece di 69,99: un vero regalo.