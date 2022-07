OFFERTE Xiaomi: 5 prodotti tech per lo smart office

In occasione dell’estate, Xiaomi ci consiglia una serie di prodotti per lo smart office. Portarsi dietro il lavoro durante le vacanze non è di certo una scelta consigliabile, ma molti professionisti hanno l’esigenza di avere sempre accesso alle piattaforme lavorative, e di avere sempre con sé un ecosistema di dispositivi tecnologici affidabile e prestante.

Oltre a smartphone, tablet e portatili, tra i consigli del colosso cinese troviamo anche gadget ed accessori tech, perfetti per assisterci durante le nostre giornate. Alcuni dei prodotti suggeriti sono in offerta su Amazon, di seguito vi segnaliamo 5 dispositivi da acquistare per lo smart office.

Smart Office Xiaomi: 5 prodotti tech

Xiaomi 12X (-100€)

Partiamo da un ottimo smartphone, un dispositivo che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza. Disponibile in diverse colorazioni, Xiaomi 12X ha un design ricercato e una dotazione hardware di fascia alta, con 8GB di RAM e processore Snapdragon 870. Sul sito ufficiale Xiaomi 12X si trova in offerta a 599,90€ invece di 699,90€.

Xiaomi Buds 3T Pro (-25%)

Le cuffiette true wireless in-ear del brand cinese sono il modello di punta della line-up. Questo modello si può connettere fino a 2 dispositivi contemporaneamente e c’è la certificazione IP55 che garantisce la resistenza delle cuffie ad acqua e polvere. Le Xiaomi Buds 3T Pro si trovano in offerta su Amazon a 126€.

Xiaomi Pad 5

Ottimo tablet Android con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, perfetto per guardare film e serie TV durante le vacanze e per controllare e modificare file ed appunti di ogni genere. Oggi su Amazon costa 319€.

Xiaomi Redmi Power Bank (-39%)

In viaggio è buona norma portarsi sempre dietro un power bank, per ricaricare lo smartphone, il tablet o le cuffie in qualunque momento. Questo modello Redmi è da ben 10.000 mAh ed ha 2 porte USB-A una USB-C e una micro-USB, è disponibile in offerta su Amazon a 13,99€.

Xiaomi Smart Band 7 (-10%)

Appena uscita ed è già al 10% di sconto, la Xiaomi Smart Band 7 è l’ultimo modello della tanto amata band. Dotata di un display più grande e di tante funzioni inedite pensate per gli sportivi, Smart Band 7 è disponibile in offerta su Amazon a 53,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.