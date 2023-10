Offerte Prime: set LEGO Speed Champions a prezzo bassissimo (-27%)

Con la Festa delle Offerte Prime è festa anche in formato LEGO. Questo divertentissimo set della serie Speed Champions che ti permette di costruire una velocissima Porsche 963 può essere tuo infatti in sconto a soli 17,43. Naturalmente, ti ricordiamo che l’offerta è attiva fino a questa sera e solo per gli abbonati Prime: quindi, sei ancora in tempo per ottenere la tua prova gratuita di 30 giorni e accedere all’offerta.

LEGO Speed Champions Porsche 963 in offerta

Con questo kit, potrai ricreare nei minimi dettagli la leggendaria Porsche 963 Le Mans Daytona Hybrid, una delle auto più iconiche degli anni ’80. I fan delle supercar adoreranno la fedeltà di questa replica LEGO alla livrea classica rossa, nera e bianca, così come i passaruota sporgenti che richiamano lo stile delle auto da corsa Porsche dell’epoca.

Ma questa Porsche LEGO non è solo una vetrina per gli occhi. È una replica realistica con dettagli autentici, tra cui il cofano basso, l’abitacolo, l’alettone posteriore e persino una pinna sul retro. Gli amanti delle automobili troveranno un’autentica passione nella costruzione di questo modello.

Il set LEGO Speed Champions Porsche 963 include anche una minifigure del pilota, pronta a prendere il volante. Puoi personalizzare il pilota con casco e capelli intercambiabili, per un tocco extra di realismo. Immagina di guidare questa supercar LEGO attraverso i tuoi circuiti creati da te, vivendo l’emozione delle competizioni automobilistiche.

Preparati a vivere l’emozione delle competizioni automobilistiche con il set LEGO Speed Champions Porsche 963 Le Mans Daytona Hybrid. Acquista ora su Amazon a soli 17,43 euro invece di 23,99 euro grazie alle Offerte Prime. Non perdere questa occasione e inizia subito la tua avventura LEGO.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.