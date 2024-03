Offerte Primavera Amazon: Assassin's Creed Mirage al MINIMO STORICO (-30%)

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon ci regala un minimo storico molto importante per Assassin’s Creed Mirage: l’ultimo capitolo della serie è in sconto del 30% ad un prezzo eccezionale di 31,99 euro invece di 49,99. Una strepitosa opportunità da non perdere per vivere un gioco che riporta la saga ai suoi albori.

Assassin’s Creed Mirage: scopri la nascita del Credo

Assassin’s Creed Mirage Launch Edition è una versione disponibile in esclusiva su Amazon che include una missione bonus speciale dedicata ai celeberrimi Quaranta Ladroni. Una edizione che include quindi non solo il gioco base, ma anche una mappa dettagliata di Bagdad e un set di tre litografie esclusive.

Questo titolo ti porterà ad affrontare un viaggio epico: seguirai il percorso di un giovane ribelle che si trasforma in un Maestro Assassino mentre esplori la leggendaria residenza degli Assassini, Alamut, e scopri i segreti del Credo che ne hanno plasmato la storia.

Il gameplay riprende le caratteristiche dei primi episodi della serie abbandonando lo stile open world con corse acrobatiche attraverso le città e assassinii furtivi più cruenti che mai.

Una straordinaria occasione che ti è regalata dalla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Acquista la tua copia di Assassin’s Creed Mirage a soli 31,99 euro invece di 49,99.