Offerte luce e gas a prezzo fisso: la soluzione ai rincari arriva da Octopus Energy

Per evitare aumenti in bolletta è fondamentale scegliere offerte luce e gas a prezzo fisso che possono garantire una protezione, nel lungo periodo, dai rincari. La soluzione giusta, in questo momento, è rappresentata dalle offerte di Octopus Energy e, in particolare da Octopus Fissa 12M che blocca il prezzo per 12 mesi.

Per chi sceglie queste tariffe, il costo dell’energia è bloccato a 0,1397 €/kWh per l’elettricità e a 0,513 €/Smc per il gas. Per accedere alle offerte in questione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Octopus Energy. Le promo sono attivabili senza alcun costo iniziale.

Perché scegliere le offerte

Con Octopus Energy è possibile accedere a tariffe luce e gas convenienti e con prezzo fisso per 12 mesi. Si tratta di una combinazione vincente per alleggerire le bollette, evitare brutte sorprese e poter contare su di una fornitura costante e senza interruzioni. Il servizio proposto da Octopus è interamente digitale, non ha costi nascosti o vincoli.

Con la promo in corso, gli utenti possono scegliere Octopus Fissa 12M e bloccare il prezzo dell’energia a:

0,1397 €/kWh

0,513 €/Smc

I prezzi sono fissi per 12 mesi e non possono essere modificati da Octopus prima della fine del periodo promozionale. È previsto un costo di commercializzazione di 96 euro all’anno per fornitura. Non ci sono costi iniziali e l’attivazione avviene senza interruzione dell’erogazione di energia e senza dover sostituire il contatore.

Le offerte Octopus Energy sono attivabili direttamente online, seguendo il link qui di sotto. È necessario avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas, riportati in bolletta). Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box qui di sotto.