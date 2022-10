Offerte Esclusive Prime, anticipale così: 10 INDISPENSABILI a meno di 10€

Anticipa le Offerte Esclusive Prime e goditi questi 10 gadget indispensabili, già in promozione a prezzo top su Amazon. Costano tutti meno di 10€ e li porti a casa con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. C’è di tutto: prodotti tech, ma non solo.

Offerte Esclusive Prime: le prime chicche Amazon

Dai un’occhiata a questa selezione di prodotti super interessanti, che puoi prendere a pochi spiccioli e con spedizioni rapide e gratuite.

Iniziamo in bellezza con questo paio di auricolari wireless attualmente in sconto dell’80%. Design in ear, dimensioni compatte, case di ricarica a prezzo pazzesco. Risparmia adesso e portalo a casa a 9,99€.

Occhiali anti luce blu perfetti per chi lavora molte ore al PC o guarda parecchio la TV. Filtrano la luce nociva e proteggono gli occhi. Belli e di design, li prendi a 6,99€ appena.

Un bel paio di casse audio di Trust perfette per il tuo PC. Compatte, di buona qualità e di design, basta usare la porta jack audio da 3,5 millimetri per completare il collegamento. Lo prendi a 7,99€.

Da una sola presa, a ben 5: due di tipo standard, una Schuko e due ingressi USB. Utilissimo, sicuro e compatto, puoi portarlo a casa a 9,90€.

Lo switch HDMI è perfetto da posizionare sotto la TV. Ormai tutti utilizziamo più di una periferica collegata al televisore: console, decoder, media player e non solo. Con questo dispositivo, a un solo ingresso HDMI puoi collegare fino a 3 periferiche. Premendo l’unico pulsante, puoi passare da un dispositivo all’altro senza dover fare l’antipatico “stacca e attacca” con i cavi. Lo porti a casa a 9,99€.

Questo hub USB non solo è comodissimo, ma ha una caratteristica che lo rende utilissimo. Ogni ingresso USB ha il suo interruttore: puoi accenderlo e spegnerlo così da alimentare unicamente la periferica della quale hai bisogno Praticissimo e compatto, lo prendi a 6,99€.

Finiamo i prodotti tech con questo simpaticissimo, e utilissimo, scaldatazza USB. Disponibile in diversi soggetti, basta collegarlo alla porta USB del PC e si occuperà di mantenere calde le tue bevande per ore. Scegli il soggetto che ti piace di più e portalo a casa a 9,95€.

Per finire, come anticipato, tre gadget che non sono propriamente tech. Inizio con una genialata utilissima in questo periodo: lo strumento per pulire le castagne senza sforzo e senza il rischio di toglierti con un coltello. In un attimo, crei una piccola croce e le apri. Così potrai godertene quante ne vuoi, senza l’ansia di pulire. Prendilo a 9,99€.

Ancora, ecco uno dei gadget che amo di più in cucina. Con la saponetta d’acciaio – che puoi utilizzare all’infinito – basterà sfregare le mani sotto l’acqua per qualche secondo e i cattivi odori spariranno. Cancelli la puzza di cipolla, aglio, pesce e non solo: tutti odori che, normalmente, è complicato far sparire dalle mani. Invece, con questa genialata basta un attimo: provare per credere! Il pacco da due, con due portasapone, lo porti a casa a 9,99€.

Da Stanley, un cacciavite 34 in 1 utilissimo praticamente per tutti i tuoi lavori di fai da te. Un sacco di inserti, il porta inserti e il praticissimo manico antiscivolo dove montare tutte le punte. La qualità è garantita dal brand, leader nel settore. Attualmente in promozione, puoi prenderlo a 10€ appena.

Hai scelto i tuoi gadget preferiti fra questi a meno di 10€? Ti ricordo che si tratta solo delle prime golose chicche Amazon, che anticipano le Offerte Esclusive Prime. L’appuntamento con la due giorni di folle shopping è alla mezzanotte dell’11 ottobre.

