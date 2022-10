Offerte Esclusive Prime, Amazon fa SORPRESE: 10 prodotti WOW a meno di 30€

Le Offerte Esclusive Prime sono alle porte, ma Amazon a sorpresa anticipa una serie di occasioni. In attesa del mega evento dell’11 e 12 ottobre, ho selezionato una serie di chicche a meno di 30€. Ricorda, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Decoder smart per il digitale terrestre con antenna WiFi in omaggio. Guardi tutti i tuoi canali preferiti, ma non solo. Infatti, puoi collegarlo a Internet per guardare YouTube e puoi collegare memorie esterne per riprodurre i contenuti multimediali che ci sono a bordo. Lo prendi a 23,99€.

Una meraviglia di lampada da scrivania a basso consumo e super luminosa. Orientabile e poco ingombrante, puoi regolare temperatura colore (5 livelli) e intensità (7 livelli). La vera chicca è quella che ti permette di utilizzarla come sistema di ricarica per lo smartphone: praticissimo. La prendi a 23,99€.

Il terzo gadget è utilissimo e praticissimo. Ti permette di ottenere un sistema di campanello senza fili, super completo, in un attimo e senza cavi in giro. Posizioni l’unità all’esterno mentre all’interno hai ben due dispositivi che suoneranno (ci sono tante suonerie personalizzabili) ogni volta che qualcuno suonerà alla porta. Bello ed elegante, puoi prenderlo a 15,99€.

Una luce solare compatta e completa, facile da sistemare ovunque ti serva un pinto luce e – soprattutto – assolutamente a costo zero a livello di consumi energetici. Bello, compatto e completo, adesso è in gran sconto. La scorta da 4 pezzi la prendi a 28€ circa appena.

Echo Auto è un portento. Quando è in sconto del 50%, diventa un affare impressionante. Un dispositivo in grado di rendere immediatamente smart, anche la più vecchia delle vetture. Basta collegarlo – sia tramite cavo (jack AUX) che tramite Bluetooth – all’autoradio già presente e sei pronto. Interagisci con l’assistente vocale e parli al telefono in vivavoce, mantenendo le mani libere. Tanta qualità, mini prezzo: prendilo a 29,99€ appena, finché è in promozione.

Un aspirapolvere compatto perfetto per la pulizia dell’auto, della casa e non solo. Dotato di potente aspirazione, diversi accessori in dotazione e batteria integrata ricaricabile, è facilissima anche la manutenzione, complice la presenza di filtro lavabile. Puoi prenderlo a 27,19€.

Questo bellissimo portafogli, compatto e poco ingombrante, è bellissimo esteticamente e non solo: ha un sistema di antifurto, che ti permette di non avere paura che qualcuno possa clonare le tue carte. Merito della protezione RFID. In sconto, lo porti a casa a 16€ circa appena.

Una spettacolare soundbar compatta, bellissima nel design e perfetta per tablet, smartphone e non solo. In un attimo, tramite cavo jack audio da 3,5 millimetri, lo colleghi dove ti serve. Tramite manopola, puoi gestire rapidamente il volume. Accaparratela in promozione a 20€ circa appena.

Un eccellente paio di auricolari true wireless di Xiaomi. Gli ottimi Redmi Buds 3 Lite, dotati di design in ear e praticissimo case di ricarica e protezione. Perfetti per ascoltare musica e parlare al telefono, li prendi a 22€ circa appena.

Questo bellissimo smartband, super elegante e con ampio display a colori, è perfetto per la gestione di notifiche, sport e salute. Dotato di sensore per il battito cardiaco e ottima autonomia energetica, puoi portarlo a casa a prezzo piccolissimo adesso, complice un super sconto del 64%. Completa adesso l’ordine per prenderlo a 25€ circa appena.

Non perdere le prime chicche anticipate a sorpresa da Amazon, in preparazione alle Offerte Esclusive Prime. Ogni articolo ha un prezzo inferiore ai 30€ nel momento in cui te lo segnalo. Ricorda: su ogni articolo godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.