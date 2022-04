Offerte di Primavera: Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti a soli 129€

Il Robot Aspirapolvere yeedi K650 si trova in offerta su Amazon a 129,99€, allo sconto preapplicato di 60 euro si aggiunte un coupon di 10 euro, per un risparmio complessivo di ben 70 euro rispetto al prezzo solito. È sufficiente selezionare la casella relativa al coupon ed aggiungere il prodotto al carrello.

A questo prezzo meglio non farselo scappare, questo robot aspirapolvere lava anche i pavimenti e porta con sé tantissima tecnologia ad un prezzo estremamente competitivo. Dotato di un serbatoio per l'acqua e di un panno in microfibra per il lavaggio, il K650 di yeedi è perfetto per chi cerca un dispositivo in grado di assistere nella pulizia del pavimento a 360°.

Questo modello monta una serie di sensori per il rilevamento degli ostacoli e può essere controllato ed impostato tramite l'apposita applicazione, disponibile sia per Android che per iPhone. Inoltre, il K650 si integra perfettamente con i sistemi domotici Amazon Echo e Google Hobme, per comandare il robot tramite i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Il robot di yeedi ha un'ottima autonomia e quando la batteria si scarica torna alla base e inizia a ricaricarsi in maniera del tutto automatica.

Oggi il robot aspirapolvere yeedi K650 è disponibile in offerta su Amazon a 129,99€, con spedizione gratis e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.