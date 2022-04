Offerte di Primavera Amazon, la LIVE: migliori sconti in tempo reale

Le Offerte di Primavera Amazon sono ufficialmente partite. In questo articolo, troverai aggiornamenti in tempo reale sulle migliori occasioni. Ce n'è per tutti i gusti e tutte le tasche.

Abbiamo optato per una sezione dedicata agli approfondimenti e poi una lunga serie di prodotti in sconto, suddivisi per tipologia. Dai un'occhiata e scova l'occasione che stavi aspettando.

Offerte di Primavera Amazon: aggiornamenti e sconti in tempo reale

In questa prima sezione, troverai una serie di approfondimenti sui migliori prodotti in sconto di determinate categorie:

Dopo che hai dato un'occhiata ai nostri approfondimenti, puoi divertirti con il live blog, aggiornato costantemente con i migliori sconti a le occasioni più ghiotte.

Smartphone

Smartwatch e smartband

Audio, video e decoder

Nokia Decoder Digitale Terrestre DVB-T/DVB-T2 a 24,90€;

SBS Speaker Wireless da 10 Watt con luci LED a 19,99€;

Decoder DVB-T2 H.265 Hevc Main 10 bit, Leelbox a 19,99€;

Hisense 32AE5600FA Smart TV Android a 199€;

Tablet

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) a 348,99€;

realme Pad, 4GB+64GB con display 2K a 179,99€;

HUAWEI MatePad T 10s 2021 WiFi a 169€;

Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) a 139€;

PC, mini PC, memorie esterne e accessori

Chuwi Herobox Mini PC Intel Gemini-Lake J4125 Desktop Windows10 OS Quad Core 64 bit fino a 2,7 GHz 8 GB di RAM 256GB di ROM BT 4.0 e Dual WiFi Porta HDMI e VGA,USB3.0,USB 2.0 a 186,15€;

Mini PC Windows 10 Pro 8GB+ 128GB SSD CPU- E3950 Micro Desktop PC Dual Display,2,4+5G Dual WiFi, 4K,Dual HDMI, USB x4 a 175€ (spunta il coupon in pagina);

Chiavetta USB 256GB Pen Drive USB 3.0 a 19,99€;

Auricolari e cuffie

realme Buds Air 3 a 44,99€;

Soundcore Auricolari True Wireless P2 Mini Anker Life a 29,99€;

HUAWEI FreeBuds 4i a 59,99€;

Cuffie Bluetooth con 60 Ore di Riproduzione a 16,99€ (spunta il coupon in pagina);

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite a 23,99€;

Casa smart

TP-Link Presa Intelligente con Monitoraggio Energia a 12,99€;

TP-Link Lampadina Wi-Fi E27 a 8,94€;

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro a 10,99€.

Articolo in aggiornamento… nuovi prodotti in sconto per le Offerte di Primavera Amazon in arrivo!