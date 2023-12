Offerte di Natale eBay: 5 set LEGO in sconto da non perdere

Le offerte di Natale sono iniziate anche su eBay. Fino al 20 dicembre hai la possibilità di aggiungere il codice FESTE23 al tuo acquisto in modo da ricevere un ulteriore sconto del 10% anche sui prezzi già scontati. Questa promozione si applica ad un grandissimo numero di prodotti, compresi i tanto ricercati set LEGO, tra i regali più gettonati per le feste.

Con questo articolo vogliamo dunque segnalarti cinque set che non puoi assolutamente ignorare e che, grazie agli sconti eBay, puoi acquistare a prezzi vantaggiosi.

5 set LEGO imperdibili con le offerte di Natale eBay

Cominciamo da quello che è ormai un grande classico: il LEGO Albero Bonsai che, applicando il codice FESTE23, può essere tuo a soli 52,07 euro.

Passiamo ad un prodotto quantomai attuale: il set LEGO Calendario dell’Avvento degli Avengers. In fondo non è mai troppo tardi e puoi pagarlo solo 30,51 euro.

Per i fan di Harry Potter invece c’è un pezzo assolutamente da non perdere: il Castello di Hogwarts in tutta la sua magnificenza che puoi acquistare a soli 152,99 euro invece di 169,99.

Per i più piccoli segnaliamo invece questo divertente set LEGO dedicato a Super Mario, in offerta a soli 28,78 euro.

Chiudiamo con un pezzo davvero grosso: il set LEGO Creator che riproduce il magnifico Colosseo. Non è un pezzo per tutti, ma con lo sconto eBay può essere tuo a soli 560,90 euro invece di 610,90.

Per la nostra selezione è tutto. Ti ricordiamo che per accedere ai prezzi scontati devi inserire il codice FESTE23 al momento del pagamento. Se vuoi consultare tutti i set LEGO e giocattoli in offerta puoi collegarti a questa pagina.

