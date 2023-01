Offerte Amazon: l'Xbox Series S oggi può essere tua a 252€

L’acclamata console Xbox Series S oggi è proposta ad un prezzo davvero incredibile. L’acclamata ‘piccola’ della famiglia di console Microsoft Xbox può essere tua a solamente 252€, un prezzo irrisorio per entrare a pieno titolo all’interno della next-gen. Potrai riprodurre migliaia di titoli diversi ad un costo bassissimo abbinando alla console un abbonamento ad Xbox Game Pass.

Xbox Series S è la nuova console di gioco di Microsoft, si presenta come un dispositivo piccolo e compatto, con un design elegante. È una console all-digital, quindi non è necessario utilizzare dei dischi per giocare, ma è possibile scaricare i giochi direttamente sulla console. Il pacchetto include la console, un controller wireless per Xbox, un cavo HDMI ad alta velocità e un cavo di alimentazione. Xbox Series S è dotata di Xbox Velocity Architecture, una tecnologia che consente di ottenere velocità e prestazioni di ultima generazione, grazie all’utilizzo di un SSD personalizzato e software integrato. Inoltre, la console è retrocompatibile, quindi è possibile giocare a migliaia di giochi di quattro generazioni di Xbox. Con Xbox Game Pass Ultimate, gli utenti hanno accesso a oltre 100 giochi di alta qualità per console, PC, dispositivi mobili Android, multiplayer online, e un abbonamento EA Play a un prezzo mensile ridotto. Tutto questo a un prezzo straordinario rispetto alle altre console di nuova generazione.

Noi ti consigliamo di acquistare fin da subito un abbonamento trimestrale ad Xbox Game Pass Ultimate, in modo da poter accedere ad un catalogo di videogiochi ricchissimo e in rapida espansione, incluse tutte le esclusive first party di Microsoft, i capolavori di Bethesda e moltissimi altri giochi AAA inclusi nell’abbonamento fin dal D1.

Ti consigliamo di affrettarti, l’offerta è a tempo limitato. Risparmia sull’acquisto di una nuova Xbox Series S approfittando di questa offerta imperdibile. Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione è gratuita e che potrai scegliere di dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.