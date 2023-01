Offerte Amazon, ecco perché il Google Pixel 7 Pro a questo prezzo è imperdibile

Il Google Pixel 7 Pro oggi può essere tuo ad un prezzo speciale, grazie ad un’interessante offerta di Amazon che abbiamo individuato e selezionato per te. Il re degli smartphone Android può essere tuo a 839€, con uno sconto del 7% sul suo normale prezzo di listino.

Il Google Pixel 7 Pro è un telefono diverso da tutti gli altri. In un mercato dove ogni dispositivo si assomiglia, Google ha portato una boccata d’aria fresca con la sua linea di telefoni targati Pixel. Si distinguono immediatamente, grazie alla curiosa barra orizzontale che ospita il comparto fotografico. E, a tal proposito, che fotocamere! Stiamo parlando di uno dei migliori camera phone sul mercato, grazie ad un sistema a tripla fotocamera (Ultrawide da 12 MP, obiettivo grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 48 MP) affiancato ad un eccellente software che trasformerà ogni vostro scatto in un ricordo memorabile.

Il display QHD+ da 6,7″ è in grado di passare da un refresh rate di 10 a 120Hz, rendendolo adatto ad ogni utilizzo, con un occhio di riguardo per la batteria. La scocca è realizzata in alluminio riciclato 100%, che restituisce a questo telefono un chiaro feeling da prodotto premium di alta qualità. Il cuore del telefono è il Google Tensor G2, un potente e versatile System on a Chip progettato in-house da Google. Il Pixel 7 Pro è un telefono acclamato dai siti specializzati e dal pubblico, ed è uno dei più reattivi e veloci dispositivi Android sul mercato.

Il fatto che sia prodotto e venduto da Google offre più di qualche vantaggio, che non avrai acquistando i telefoni delle altre marche. Tanto per iniziare, sarai sempre il primo a ricevere tutti gli aggiornamenti più importanti di Android. Non bastasse, con i periodici Feature Drop otterrai anche diverse funzioni esclusive dei telefoni Pixel e non offerti dagli altri brand. Ciliegina sulla torta: acquistando un Pixel 7 Pro otterrai anche la VPN di Google 1 gratuitamente e per sempre.

Insomma, come avrai capito stiamo parlando di uno dei telefoni Android più eccellenti sul mercato. Cosa stai aspettando? Affrettati e mettilo subito nel carrello prima che sia troppo tardi.

