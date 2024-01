Offerta Puzzle Leia 1000 pezzi: solo 16€! Sconto 50% Disney Shop

Sei un appassionato di Star Wars e alla ricerca di un’offerta imperdibile? Oggi lo shop Disney ha qualcosa di speciale per te: il puzzle da 1000 pezzi di Leia Organa, una delle più grandi leader dell’Alleanza Ribelle. Con un incredibile sconto del 50%, questo puzzle è ora disponibile a soli 16€. Immagina di assemblare questo capolavoro che ritrae con grafica stilizzata e stampa di alta qualità la leggendaria Leia.

Questo non è solo un puzzle, ma un pezzo d’arte che puoi esporre con orgoglio in una cornice fotografica standard, aggiungendo un tocco unico al tuo spazio. Parte della collezione Leia Exhibit Series e realizzato per Disney Store, è un prodotto di qualità che cattura l’essenza del personaggio iconico.

Adatto per i fan dai 10 anni in su, il puzzle misura circa 71 x 51 cm una volta completato, mentre la confezione ha dimensioni di circa 20,5 x 20,5 x 6,5 cm. Attenzione: la cornice non è inclusa. Non perdere questa occasione unica per portare a casa un pezzo della storia di Star Wars a un prezzo incredibile!