Offerta PlayStation 5 con lettore disco a 449 euro: acquistala SUBITO

Arriva la tua grande occasione per acquistare la console più desiderata ad un prezzo incredibile.

Per un periodo limitato, puoi avere la PlayStation 5 Standard Edition con lettore disco a soli 449 euro invece di 549, grazie allo sconto del 18% applicato dai migliori rivenditori fino al 24 luglio o fino ad esaurimento scorte.

PlayStation 5 con lettore disco a 449 euro: dove acquistarla

Puoi acquistare la PlayStation 5 con lettore disco a 449 euro presso i rivenditori selezionati. Per facilitarti il compito abbiamo selezionato tre immancabili:

La PlayStation 5 con lettore disco è la versione completa della nuova console di Sony, che ti permette di giocare ai titoli più recenti e spettacolari in formato fisico o digitale, e di goderti anche i tuoi film preferiti in Blu-ray o DVD. Avrai accesso a tutte le funzionalità esclusive di PS5, come:

Una grafica incredibile con il supporto al Ray Tracing , che rende i mondi dei giochi più realistici e dettagliati che mai

, che rende i mondi dei giochi più realistici e dettagliati che mai Un caricamento ultra rapido con l’unità SSD ad altissima velocità , che riduce i tempi di attesa e ti fa entrare subito nell’azione

, che riduce i tempi di attesa e ti fa entrare subito nell’azione Un feedback tattile e dei trigger adattivi con il controller wireless DualSense , che ti fanno sentire ogni effetto e impatto delle tue azioni di gioco

, che ti fanno sentire ogni effetto e impatto delle tue azioni di gioco Un audio 3D immersivo con le cuffie wireless Pulse 3D (vendute separatamente), che ti fanno percepire i suoni provenire da ogni direzione

(vendute separatamente), che ti fanno percepire i suoni provenire da ogni direzione Una compatibilità con la maggior parte dei giochi per PS4, che potrai continuare a giocare su PS5 con prestazioni migliorate

La PlayStation 5 Standard Edition con lettore disco è la console perfetta per gli appassionati di videogiochi e di intrattenimento, che vogliono avere sempre il meglio della tecnologia e della qualità. Potrai scoprire una nuova generazione di giochi incredibili, come Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e molti altri.

Non perdere tempo: approfitta subito di questa offerta e acquista la PlayStation 5 Standard Edition con lettore disco a soli 449 euro invece di 549. Ricorda: lo sconto è valido solo fino al 24 luglio o fino ad esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.