Offerta Limitata: 300 Capsule di Caffè Borbone Don Carlo Blu con il 22% in meno

Se sei un amante del vero caffè espresso all’italiana, le 300 capsule di Caffè Borbone Don Carlo Blu compatibili con Lavazza A Modo Mio, sono il prodotto ideale per te. Questa promo limitata è un’occasione imperdibile per portare a casa tua una scorta di caffè dal gusto unico e deciso, perfetto per darti la carica ogni giorno, dal primo sorso del mattino alla pausa dopo pranzo.

La Miscela Blu è una delle più apprezzate di casa Borbone, ed è pensata per chi desidera equilibrio tra intensità, cremosità ed aroma. È un mix perfetto di Arabica e Robusta, selezionato con cura per offrirti una tazza di caffè dal gusto pieno e bilanciato, con una crema compatta ed un profumo che sa di bar napoletano.

In ogni capsula troverai tutta la qualità e la tradizione del caffè partenopeo, racchiusa in un formato comodo e compatibile con la tua macchina A Modo Mio. Con questa confezione da 300 capsule non solo ti assicurerai settimane di caffè senza pensieri, ma lo farai anche risparmiando.

Se bevi più di un caffè al giorno o vuoi offrirne uno buono anche ad amici e colleghi, questa è la scelta perfetta per te: una volta assaggiato non vorrai più farne a meno.

Ogni capsula è monodose ed è confezionata singolarmente per garantirti freschezza, aroma e qualità ad ogni tazzina. Zero sprechi e massima resa. Ti basterà inserirla nella macchina e in pochi secondi otterrai un espresso cremoso, caldo e profumato, proprio come al bar. Ideale se hai una vita frenetica ma non vuoi rinunciare al piacere di un buon caffè appena fatto.

Questa promozione è a tempo e le scorte potrebbero esaurirsi in fretta. Se ami un caffè vero, intenso e preparato come si deve, non lasciartela scappare! Approfitta immediatamente dell’offerta e fai scorta del tuo Borbone preferito: al momento puoi avere 300 capsule con ben il 22% di sconto e averle a casa tua a soli 58 euro invece che 74,21 euro!