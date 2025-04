Tutte le funzionalità di Kindle Paperwhite

In sconto a 134 euro c’è il nuovo Amazon Kindle Paperwhite da 16 GB, un dispositivo unico, capace di soddisfare lettori e studenti. Con uno schermo antiriflesso da 7 pollici con risoluzione di 300 ppi e 16 livelli di grigio, che garantisce una lettura nitida e confortevole anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia Paperwhite e la possibilità di regolare la tonalità dello schermo dal bianco all’ambra permettono di adattare la luminosità alle diverse condizioni ambientali, riducendo l’affaticamento degli occhi. Il cambio pagina è più rapido del 25% rispetto ai modelli precedenti, rendendo la lettura fluida e senza interruzioni.

Kindle Paperwhite in poche righe

Kindle Paperwhite aiuta a concentrarsi sulla lettura, in un formato semplice da trasportare, leggero. Niente libri pesanti in borsa, solo un piccolo schermo che contiene una libreria intera. La batteria ha un’autonomia che può durare settimane con una singola carica, ideale per chi legge frequentemente o durante viaggi prolungati.

Il dispositivo è leggero e sottile, con un peso di circa 211 grammi, e presenta una certificazione IPX8 che lo rende resistente all’acqua fino a 2 metri di profondità per un’ora, quindi adatto anche per la lettura in piscina o in vasca da bagno. La memoria interna da 16 GB consente di archiviare migliaia di libri, offrendo una vasta libreria sempre a portata di mano. La connessione Wi-Fi dual band garantisce un download rapido e stabile dei contenuti.

Questo Kindle è consigliato a chi cerca un lettore di eBook performante e versatile, con un ottimo equilibrio tra prezzo e funzionalità. È ideale per lettori appassionati che desiderano un dispositivo leggero, resistente e con una lunga durata della batteria, perfetto per l’uso quotidiano sia in casa che in mobilità. Questa è la versione con pubblicità, che permette di risparmiare un po’ sul prezzo finale.