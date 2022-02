Offerta Echo Flex: Alexa a casa tua a soli 14,99€

Tra le offerte di oggi troviamo Echo Flex su Amazon a 14,99€, sconto del 50% e prezzo dimezzato per il dispositivo domotico. Porta Alexa a casa tua a meno di 15 euro, un'occasione da non perdere.

Gli ottimi smart speaker della serie Echo sono ideali per rendere smart la propria casa, senza spendere troppo. Echo Flex è il dispositivo più compatto tra gli smart speaker di Amazon, per installarlo è sufficiente collegarlo alla presa e configurarlo tramite l’applicazione Alexa per iOS e Android.

Puoi chiedere ad Alexa di elencarti le ultime news sportive, impostare un timer, memorizzare la lista della spesa e molto altro. Se possiedi dei dispositivi compatibili puoi collegarli ad Echo e azionarli impartendo dei comandi vocali: “Alexa, accendi la luce in salotto” oppure “Alexa, avvia sulla TV l'ultima stagione del Trono di Spade”.

È possibile collegare ad Echo Flex una gran varietà di dispositivi di ogni genere, commpresi strumenti e accessori di terze parti, compatibili con il noto assistente vocale. Il sistema Echo viene gestito tramite l'apposita applicazione per smartphone, una soluzione facile ed immediata per avere accesso a tutti i dispositivi connessi.

Oggi è possibile acquistare Echo Flex in offerta su Amazon a 14,99€, prezzo dimezzato con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna Prime entro 1-2 giorni lavorativi.