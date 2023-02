Offerta BOMBA su eBay: friggitrice ad aria da 3,2 litri a 52€

Metto subito le mani avanti dicendoti che questa è un’offerta proprio assurda. Perciò se non vuoi rischiare di perderla devi essere super rapido. Vai adesso su eBay e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria DCG a soli 52,11 euro, invece che 199,90 euro, inserendo il codice CASA23 al momento del pagamento.

Sì è folle lo so. Con questo ribasso del 71% più un ulteriore sconto di quasi 6 euro, avrai un risparmio incredibile di circa 147 euro sul totale. In questo momento la disponibilità è poca e scende rapidamente quindi non perdere tempo e completa l’acquisto adesso.

Friggitrice ad aria DCG: a questo prezzo è un affare

Non c’è molto da dire, a questo prezzo non si può trovare qualcosa di meglio. Questa friggitrice ad aria ha un ampio cestello da 3,2 litri. Ciò la rende perfetta per tutta la famiglia. Potrai cucinare per 3 o 4 persone senza problemi. Tutti i cibi, dalla carne all pesce, per passare dalle verdure ai dolci, saranno buoni e sani. Questo perché non ci sarà bisogno di olio per friggere.

È dotata di un comodo termostato con cui potai regolare la temperatura da 80° fino a 200° C in base alle tue preparazioni. E puoi anche impostare un timer. Grazie alla sua potenza da 1300 W cuoce in modo veloce tutti i cibi. La ventola interna distribuisce il calore per far sì che le tue preparazioni risultino sempre morbide, croccanti e succose. Ha poi dei piedini antiscivolo e il cestello è antiaderente. Facile da pulire anche in lavastoviglie.

Se stai ancora leggendo sappi che il tempo è un nemico crudele. Fiondati su eBay e acquista la tua friggitrice ad aria DCG a soli 52,11 euro, invece che 199,90 euro, inserendo il codice CASA23 al momento del pagamento. La consegna è veloce e completamente gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.