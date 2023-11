Offerta Black Friday: Set LEGO Indiana Jones a soli 25,54 euro

Tra le tante proposte per le offerte Black Friday 2023 di Amazon non possiamo non segnalarti il fantastico set LEGO Indiana Jones Inseguimento dell’Aereo a Elica in offerta al minimo storico assoluto: soltanto 25,54 euro invece di 34,99. Un’occasione che non puoi farti scappare.

Set LEGO Indiana Jones in offerta Black Friday

Il set include un dettagliato modellino di un aereo giocattolo, un’auto d’epoca da costruire e tre minifigure affascinanti che ti catapultano direttamente nelle scene d’azione del film.

ùL’aereo LEGO è caratterizzato da un’elica funzionante, due shooter per emulare sparatorie ad alto voltaggio e ali rimovibili per un facile accesso all’interno. L’auto decappottabile, d’altra parte, è dotata di un baule sul retro contenente un ombrello e una pistola per riprodurre ogni dettaglio della tua scena preferita.

Ritrova Indiana Jones con la sua intramontabile frusta, il Professor Henry Jones Sr. con il suo diario in mano e il pilota dell’aereo, pronti a prendere parte alle tue avventure LEGO.

Riproduci la famosa scena dell’inseguimento dal film Indiana Jones e l’Ultima Crociata o lascia libera la tua creatività, creando nuove e appassionanti avventure con i tuoi personaggi preferiti.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta del Black Friday. Acquista subito il set LEGO Indiana Jones “L’Inseguimento dell’Aereo a Elica” su Amazon a soli 25,54 euro e preparati a vivere emozioni indimenticabili attraverso le tue costruzioni LEGO preferite.

