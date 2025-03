Offerta a tempo limitato: Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi

Il servizio streaming Amazon Music Unlimited è disponibile gratis per tre mesi anziché i classici 30 giorni. Si tratta di un’offerta a tempo limitato, in concomitanza con le imminenti offerte di primavera, che consente di provare il servizio musicale Amazon senza limiti per 90 giorni, con la possibilità di disdire in interrompere la prova in qualsiasi momento prima del rinnovo a 10,99 euro al mese.

Amazon Music Unlimited offre l’ascolto di milioni di brani senza pubblicità, così come dei podcast più popolari, skip illimitati e l’ascolto offline. A tutto questo poi si aggiunge l’audio in qualità lossless e Ultra HD, con un bitrate 10 volte superiore rispetto ai servizi di streaming in definizione standard.

3 mesi di prova gratuita per Amazon Music Unlimited

Le Offerte di Primavera Amazon sono arrivate in anticipo per il servizio Amazon Music Unlimited, per cui è disponibile una prova gratuita di tre mesi. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato, il consiglio è quindi quello di iscriversi nel più breve tempo possibile per non lasciarsi sfuggire quest’occasione.

Con Amazon Music Unlimited si ha accesso illimitato a 100 milioni di brani in HD e più di 7 milioni di brani in Ultra HD, oltre che album esclusivi rimasterizzati e playlist curate sia in definizione lossless che in definizione Ultra HD. Per ottenere il meglio dal servizio è sufficiente una connessione pari o superiore a 1,5 Mbit/s e un dispositivo che offra il supporto per 16 bit/44,1 kHz o superiore.

Inoltre, per godere di uno streaming audio di alta qualità Amazon consiglia i prodotti dei seguenti marchi: Echo Studio, Denon, Sonos, Bose, Sony, Arcam, Bluesound, Audiolab, Soundcast, Elite Audio Video, Control4, Rotel, Paradigm, Fusion, Sennheiser, Integra, Onkyo e altri.

Per accedere alla prova gratuita di 3 mesi è sufficiente collegarsi a questa pagina dedicata di Amazon Music Unlimited.