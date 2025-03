Offerta 5G Iliad: con meno di 10 euro hai tutto

La nuova offerta 5G di Iliad consente di beneficiare di 200 Giga alla massima velocità, insieme a minuti e SMS illimitati a meno di 10 euro. Di fatto, dunque, tutto quello di cui ha bisogno il 99,9% delle persone, senza dover chiedere né spendere altro, considerando anche i servizi gratuiti inclusi e la totale assenza di rimodulazioni nel corso del tempo (vale sempre infatti lo slogan “per sempre”).

Giga 200 è l’ultima offerta 5G della compagnia telefonica francese Iliad, compatibile tra le altre cose con lo sconto di 4 euro al mese sulla fibra con tecnologia Wi-Fi 7. Volendo, quindi, si ha un ulteriore beneficio nello scegliere questa promozione anziché un’altra, con un risparmio di 48 euro all’anno sulla connessione Internet per la casa (il cui prezzo passa da 25,99 euro a 21,99 euro al mese, anche in questo caso per sempre).

Ecco Giga 200, la nuova offerta 5G Iliad

Le persone stufe della loro offerta mobile, vuoi per la velocità di connessione scadente vuoi per i continui aumenti della tariffa, trovano in Giga 200 di Iliad l’offerta 5G definitiva. Al prezzo di 9,99 euro al mese è infatti difficile trovare di meglio nel panorama delle tariffe telefoniche in Italia: 200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili nazionali, oltre che in Europa e in più di 60 destinazioni all’estero.

A proposito di Europa, l’offerta di Iliad include 13 Giga dedicati in roaming, che consentono così di navigare in Internet senza costi aggiuntivi anche nei Paesi appartenenti all’Unione europea. Tra i Paesi inclusi si annoverano anche Regno Unito, Irlanda, Svezia e Islanda.

Infine, sono inclusi nell’offerta Giga 200 i seguenti servizi: Mi richiami, Hotspot, Nessuno scatto alla risposta, Piano tariffario, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica, Portabilità del numero e Tecnologia VoLTE. Ricordiamo che la funzione Hotspot permette di condividere i dati mobili della propria offerta con altri dispositivi quali computer, smartphone e tablet.