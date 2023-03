Octopath Traveler II: la versione PS5 crolla al minimo storico

Per gli appassionati di giochi di ruolo giapponesi, arriva su Amazon un’offerta da non perdere. Octopath Traveler II per PS5 è disponibile a soli 49 euro invece di 59 con spedizione gratuita e veloce.

Puoi approfittarne per portarti a casa uno dei migliori JRPG degli ultimi anni ad un gran prezzo e nella sua versione migliore.

Octopath Traveler II: scopri il GDR amato dagli appassionati

Octopath Traveler II è il seguito del celebre gioco uscito originariamente nel 2018 e che ha superato i 3 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Ti offre la grafica HD-2D tipica della serie, che fonde i classici pixel con la computer grafica in 3D, creando uno stile unico e affascinante.

Il titolo ti permette di scegliere tra otto protagonisti, ognuno con una storia, una personalità e delle abilità diverse. Puoi esplorare un vasto mondo fantasy diviso tra due continenti in guerra, incontrare personaggi memorabili, combattere contro nemici temibili e scoprire segreti nascosti.

Il sistema di combattimento a turni basato sui punti azione (PA) ti consentono di eseguire mosse speciali o potenziare le tue azioni. Puoi anche sfruttare le debolezze dei nemici per rompere la loro difesa e infliggere più danni. Inoltre, puoi personalizzare i tuoi personaggi con diverse classi secondarie, equipaggiamenti e abilità passive.

Approfitta dunque dell’occasione e portati a casa Octopath Traveler II per PS5 a soli 49 euro. Scoprirai un gioco di ruolo magnifico che ti terrà incollato allo schermo per molte ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.