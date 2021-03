Con lo spazzolino elettrico smart, Oclean X Pro Elite, potrai lavare i denti in modo super efficace, risparmiando tempo e salvaguardando l’igiene orale. Bello e potente, con la promozione di lancio – presente direttamente sul sito ufficiale – porti a casa questo gioiellino a 59,99$ con spedizioni assolutamente gratuite e non solo: infatti, partecipi alla possibilità di accaparrarti dei premi a ogni acquisto.

I preordini iniziano oggi, 29 marzo, ma finiranno presto. Infatti, avrai la possibilità di comprare questo gioiellino in promo di lancio solo fino al 3 aprile alle 7.59 del mattino, ammesso che le scorte non finiscano prime.

Oclean X Pro Elite in preordine con sconti e premi

Non un semplice spazzolino elettrico, ma un prodotto smart che – attraverso il Bluetooth – puoi collegare allo smartphone e gestire attraverso l’applicazione dedicata. Ad esempio, a disposizione hai diverse modalità di pulizia, che puoi personalizzare a piacimento. Inoltre, puoi accedere a report settimanali, che ti permetteranno di sapere come ti stai prendendo cura della tua igiene orale.

Sotto il punto di vista hardware, il dispositivo vanta un ampio display touch screen a colori, dove poter leggere rapidamente le informazioni che ti servono. Non manca un giroscopio a 6 assi, per permettere al software di capire immediatamente i tuoi movimenti, e una batteria integrata da 800 mAh. Con una ricarica completa, puoi godere di un’autonomia che arriva a 35 giorni (con un uno medio di 2 volte al giorno, per due minuti di seguito con livello 16 di intensità di pulizia). Con il sistema di ricarica rapida, ricarichi velocemente il tuo spazzolino e non dovrai mai comprare batterie sostitutive. Infine, a garantire la protezione dal contatto accidentale con l’acqua, c’è la certificazione IPX7.

Il potente motore rotante, garantisce fino a 42000 rotazioni al minuto, ma assicura anche una rumorosità molto bassa e poco fastidiosa. Grazie all’innovativa tecnologia WhisperCleanTM 2.0, la rumorosità sta sotto i 45 decibel: non a caso, il dispositivo ha ottenuto la certificazione “Quiet Mark”, rilasciata solo dopo accurati test per verificare l’eventuale inquinamento acustico. Lavare i denti diventerà un’esperienza smart, sicura ed efficace.

Se poi sarai fra i fortunati, che acquisteranno Oclean X Pro Elite nel periodo di preordine, allora farai un vero affare. Riassumendo:

prezzo di lancio speciale: solo 59,99$; per ogni acquisto, avrai la possibilità di vincere: uno sterilizzatore, una custodia da viaggio, due testine di ricambio, del filo interdentale;

Acquisterai dallo store ufficiale, attraverso il sito Web ufficiale, questo significa:

i prodotti sono originali al 100%; potrai godere di spedizioni assolutamente gratuite, in pochi giorni e senza alcun rischio di pagare dazi doganali; due anni di garanzia; eccellente servizio post vendita.

Il periodo promozionale di preordine durerà solo dal 29 marzo al 3 aprile: se sei interessato, il nostro consiglio è quello di essere veloce. Trovi il nuovo spazzolino elettrico smart t Oclean X Pro Elite direttamente sullo store ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

