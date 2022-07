Oclean Endurance, spazzolino elettrico per la miglior pulizia orale

L’esperienza quotidiana ci insegna che la pulizia orale è molto importante e non va mai presa sottogamba, ma quali sono i prodotti più validi oltre al classico spazzolino? La risposta a questa domanda ce la offre l’ottimo spazzolino elettrico Oclean Endurance, un modello che ha dalla sua alcune caratteristiche che lo rendono facilmente uno tra i migliori spazzolini elettrici economici.

A un prezzo decisamente vantaggioso di 34€ con il coupon esclusivo “ENDURANCE” (senza gli apici), lo spazzolino elettrico è l’unico in questa fascia di prezzo a garantirti le seguenti funzioni: struttura antimuffa, 30 giorni di autonomia, pulizia precisa e profonda e una testina con 72mila movimenti.

Oclean Endurance, il più valido spazzolino elettrico della fascia economica

Realizzato con una struttura completamente impermeabile e lavabile senza temere di rovinarla, lo testina dello spazzolino elettrico è realizzata con una speciale forma che incrementa del 60% la pulizia a fondo e massaggia le gengive. Con Oclean Endurance non devi mai preoccuparti della formazione di muffa, nemmeno dopo numerose settimane di utilizzo, mentre per quanto riguarda l’autonomia hai la possibilità di utilizzarlo per 30 giorni di fila con una singola carica – ti basta un semplice cavetto USB Type-C per caricarlo anche tramite il computer.

La confezione di acquisto ti arriva a casa con all’interno una pratica basetta di appoggio per il muro, 6 testine di ricambio e 2 confezioni di filo interdentale per una pulizia profonda e completa a 360°.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’ottimo spazzolino elettrico per una pulizia orale impeccabile e ricorda di inserire il codice coupon “ENDURANCE” per acquistarlo a un prezzo ancora più vantaggioso; inoltre, in caso di bisogno di un refill delle testine, puoi anche acquistare il Brush Head Refills P3 8-Pack che include 8 testine mobili intercambiabili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.