Occhio di falco, a questa telecamera per interni NON SFUGGE niente

Vuoi mettere casa in sicurezza ma non sai cosa acquistare per primo? Non ti preoccupare perché non hai bisogno di fare mille acquisti diversi, ti basta una telecamera da interno. Ovviamente non una qualunque ma qualcosa come questa di Xbro.

Geniale nella sua semplicità, sta nel palmo di una mano ma non gliene sfugge una. Conta che la installi dove vuoi e lei fa tutto il resto. Aspetta di sapere che costa appena 17,98€ su Amazon per cadere dalla sedia. No, scherzo: spunta il coupon immediatamente.

Le spedizioni non sono un problema, con Prime attivo sul tuo account sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Telecamera da interno: un successo assicurato su Amazon

Questa telecamera da interno è semplicissima da utilizzare ma ti offre una comodità eccelsa. Conta che la puoi mettere in qualunque stanza tu voglia e tenerla sempre sotto controllo anche se ti trovi a chilometri e chilometri di distanza.

La controlli con un solo gesto in due modi differenti: puoi scaricare l’applicazione sul tuo smartphone o usare la tua voce se hai Amazon Alexa o Google Assistant in casa.

Cosa ti offre? Una lente HD che riprende ogni dettaglio, anche di notte grazie alla visione notturna. Per non farti temere intrusioni, c’è la rilevazione del movimento con notifiche push così lo sai istantaneamente.

Puoi decidere di attivare l’audio bidirezionale per ascoltare e parlare con eventuali persone e se vuoi salvare le registrazioni, opta sia per la scheda SD che per il Cloud storage se vuoi.

Insomma, come vedi costa pochissimo ma di potenzialità ne ha.

Cosa stai aspettando? Apri Amazon e spunta il coupon immediatamente per portare a casa la tua telecamera da interno a soli 17,98€ a casa. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.