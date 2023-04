Occhiali, Sole, carisma e mistero: c'è uno sconto per tutti

“C’è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero“, cantava Franco Battiato. Innegabile. Ma che sia per carisma o per necessità, per stile o per isolarsi dal contesto (o magari perchè “quanto è difficile rimanere padre quando i figli crescono e le madri imbiancano“) uno sconto a doppia cifra resta sempre e comunque un toccasana utile. Soprattutto quando alla porta bussano la primavera, le prime uscite fuori porta ed i primi chilometri con il finestrino abbassato ed il sole negli occhi, ecco che la voglia di un buon occhiale da sole si fa più impellente.

Polaroid e Carrera sono i brand che con maggior decisione hanno portato su Amazon prezzo ritoccati al ribasso, arrivando a sconti che superano il 60% per modelli che si possono acquistare anche a poco più di 20 euro.

La vetrina mette insieme modelli di ogni tipo, con un comune denominatore a farla da padrona: le lenti sono oscurate e polarizzate, per offrire il miglior conforto possibile in un periodo nel quale “carisma e sintomatico mistero” sono le meno impellenti tra le motivazioni che spingono alla ricerca di un nuovo modello di occhiali. Che li si indossi quotidianamente, o che li si voglia semplicemente custodire in auto per poterli avere a disposizione alla prima occasione utile, spesso il budget di un acquisto ex-novo supera facilmente i 200-300 euro: possibilità non per tutti, insomma, soprattutto se l’obiettivo è avere un modello aggiuntivo da poter avere sempre appresso per i momenti di vera necessità.

Carisma e sintomatico mistero, insomma, diventano effetti collaterali di un acquisto ben calibrato in un momento di sconti speciali. Quando però l’obiettivo è quello dell’azione, della protezione dell’occhio durante lo sport e dell’adrenalina da vivere e registrare in presa diretta, allora occorre virare su soluzioni più “smart”. Dimenticando gli inaccessibili Ray Ban prodotti con Meta o gli abbandonati Google Glass, con poco più di 30 euro è possibile indossare degli Eaxus con spy cam in grado di registrare le tue corse, le tue scampagnate in bicicletta e tutte le tue avventure più adrenaliniche con grande facilità. L’effetto spettacolare delle riprese è garantito. Meno carisma e sintomatico mistero, forse, ma sicuramente più emozione da esprimere e raccontare. E se vuoi/puoi spendere di più, puoi anche portarti appresso la tua musica senza fili e senza auricolari: bella, così, l’estate!

