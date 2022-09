Occhiali SMART a 43€: la GENIALATA per scuola e ufficio (Amazon)

Gli occhiali smart sono pronti a proteggere la vista, anche durante intense sessioni di studio e lavoro, ma non si limitano a questo. Infatti, puoi collegarli allo smartphone tramite Bluetooth e usarli per parlare al telefono o ascoltare musica. Nessun auricolare, nessuna perdita di contatto con l’ambiente circostante e quindi perfettamente utilizzabili in qualsiasi contesto. Non solo a scuola o a lavoro, ma anche – ad esempio – in auto o sui mezzi pubblici.

Attualmente, è una delle chicche Amazon più interessanti del momento: puoi portarne a casa un paio a 43€ circa appena. Tutto quello che devi fare per accaparrartelo, devi solo completare l’ordine al volo. Godi di spedizioni assolutamente gratuite.

Occhiali smart: un gadget da avere assolutamente

Un prodotto decisamente particolare. Le lenti integrate, perfette per proteggere dalla luce del sole, sono assolutamente sostituibili. Questo significa che puoi cambiarle e montare quelle graduate che utilizzi di solito. In questo modo, potrai sfruttarli al meglio in qualsiasi contesto.

Grazie alla tecnologia di conduzione ossea, hai la possibilità di ascoltare la musica che ami di più senza dover utilizzare auricolari, che ti isolerebbero dall’ambiente esterno. Inoltre, la presenza di microfono integrato, ti consentirà di parlare al telefono mantenendo le mani libere. Utilizzando i controlli touch presenti sulle stanghette, puoi controllare il tuo wearable senza prendere lo smartphone.

Si, è pazzesco: ascolti e telefoni direttamente con gli occhiali smart. Sembra fantascienza, ma è assolutamente realtà. Complici le promozioni Amazon del momento, questo interessantissimo gadget puoi portarlo a casa a 43€ circa appena. Basta completare adesso l’ordine. Lo prendi a 43€ circa appena e godi di spedizioni assolutamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.