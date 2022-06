Occhiali da sole SMART: il futuro è adesso e bastano 69€ appena

Gli occhiali da sole smart non sono più un costosissimo gadget, che sembra venire dal futuro. Adesso basta pochissimo per accaparrarti un gadget spettacolare, utile in un sacco di contesti. Eccellenti lenti, a protezione dal sole, e un paio di speaker posizionati all’altezza dell’orecchio, che ti permetteranno non solo di ascoltare la musica che ami di più: potrai anche parlare al telefono, in caso di chiamate.

Sfruttando il Bluetooth, li abbini al tuo smartphone e puoi usarli senza problema alcuno. L’aspetto più interessante è che non si tratta di banali auricolari, che si infilano nell’orecchio: in questo modo, puoi rimanere in contatto con il mondo esterno, pur ascoltando i tuoi brani preferiti o parlando al telefono. Addirittura, puoi sfruttarli per richiamare il tuo assistente vocale preferito. Pieno supporto a Google e Siri. Non perdere l’occasione di accaparrarti questo spettacolare gadget a prezzo ridicolo da Amazon: completa l’ordine al volo per averlo a 69€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Occhiali da sole smart: è il momento di provarli

Super semplici da utilizzare, in un attimo li abbini al tuo dispositivo e – semplicemente – li utilizzi come faresti con un paio analogico. Gli occhiali da sole smart sono ben diversi però, il loro cuore pulsante intelligente ti permetterà di sfruttarli al meglio nel quotidiano. Che si tratti di rispondere a una chiamata oppure di ascoltare la musica che ami di più mentre sei in giro, non ci sarà alcun problema.

Un design super semplice e sobrio, perfettamente abbinabile a qualsiasi outfit deciderai di indossare. Tutto quello che dovrai ricordarti di fare è mettere in carica gli occhiali da sole smart quando sono scarichi, esattamente come faresti con un qualsiasi altro wearable.

Adesso, questo spettacolare gadget lo prendi a prezzo ridicolo da Amazon: completa adesso l’ordine per averli a 69€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, offerte dai servizi Prime. Disponibilità in stock limitata, sii veloce.

