Occasione Amazon ASSURDA: 9€ per il caricatore auto da 45W, cavo in omaggio

Questo caricatore auto con potenza complessiva di 45W è perfetto per ricaricare molto velocemente smartphone e dispositivi mentre sei in macchina. Un prodotto potentissimo, con ingresso USB A e USB C. Con le promozioni Amazon del momento, lo prendi a 9€ circa appena e in omaggio ricevi un ottimo cavo USB C ricoperto in corda di nylon.

Per approfittare di quest’ottima occasione, devi mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “FOCJW9ZM”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii velocissimo, a questo prezzo durerà pochissimo.

Un prodotto utilissimo, oltre che parecchio elegante sotto il punto di vista estetico. Inseriscilo nella porta accendisigari dell’auto e sarà subito pronto all’uso. Compatto e discreto, non ha un ingombro eccessivo. Usa la porta USB C per avere il massimo della potenza di ricarica (27W) invece, sfrutta la porta USB A per averla, sempre rapida, ma un po’ meno (18W). Complessivamente, questo prodotto supporta – come anticipato – ben 45W.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon. Porta adesso a casa questo eccellente caricatore auto da 45W a metà prezzo, con cavo USB C in omaggio. Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “FOCJW9ZM”. Prendi tutto il kit a 9€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.