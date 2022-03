Nvidia vuole collaborare con Intel (RUMOR)

Secondo quanto si apprende, sembra che Nvidia voglia collaborare con Intel Corp. in merito alla produzione di chipset e semiconduttori per device gaming. A riportarlo è l'AD Jensen Huang che ha rilasciato la dichiarazione durante un'intervista con la stampa poche settimane or sono.

Si nota, tramite un repot di Reuters, che Huang ha riferito che la compagnia è interessata a usare le fonderie di Intel e ad esplorare le sue soluzioni. Il dirigente ha anche aggiunto però che gli accordi avrebbero richiesto molto tempo e che, la mossa avrebbe richiesto alcuni mesi per partire. Il motivo è semplice: occorre uniformare le catene di approvviggionamento.

Nvidia e Intel insieme: forse sì!

Tuttavia, l'alto funzionario ha anche comunicato che intende ampliare la propria produzione di semiconduttori, dedicando più energie in questo senso e meno alla sua attività di progettazione. Questo vuol dire che ci sarano più chip, schede video, SoC sul mercato. Oltre a questi piani, la società intende realizzare nuovi centri di produzione negli USA e in Europa.

Fra le altre cose, le azion di Intel hanno visto un cospicuo aumento dopo la dichiarazione del CEO di Nvidia. Mentre il capo della prima Pat Gelsinger ha affermato a Reuters di essere “entusiasta per il loro interesse nell'utilizzo delle nostre capacità di fonderia“. Al momento è difficile fare una previsione di quando avverrà questa “fusione”.

L'analista di Bernstein Stacy Rasgon ha poi aggiunto:

Sono sicuro che sia interessato ad avere più opzioni … e non gli costa nulla dirlo. Ma non ti dice nulla su come sarà effettivamente quando arriveranno lì.

Ricordiamo che Nvidia si è sempre affidata solo a TSMC finora, ma adesso il vento sembra che stia cambiando. C'è aria di novità nel settore. Qualcuno si starà domandando a questo punto: “Come potrà influire tutto ciò sul mercato consumer?“

Bella domanda: non vediamo l'ora di scoprirlo anche noi.