Nuovo Smart TV? Questo QLED da 50 pollici di TCL costa solo 359€ su Amazon (anche in 5 rate)

Se siete alla ricerca di un nuovo Smart TV da comprare con un rapporto qualità/prezzo al top, in questo momento, potete dare un’occhiata alla nuova offerta Amazon riservata al TV TCL 50C639. Si tratta di un TV QLED con risoluzione 4K e piattaforma smart Google TV che viene proposto ora al prezzo scontato di 359 euro, con un ulteriore ribasso rispetto al prezzo precedente (369 euro) e con un taglio nettissimo rispetto al listino (549 euro). In più, questo Smart TV può essere acquistato anche in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto.

Smart TV TCL: il QLED da 50 pollici è in offerta su Amazon

Il TV TCL QLED 50C639 è il modello da comprare oggi per chi è alla ricerca di un nuovo Smart TV. Si tratta di un TV da 50 pollici con pannello QLED 4K che garantisce una qualità dell’immagine di alto livello a fronte di un costo molto ridotto. Da notare, inoltre, che ci troviamo di fronte ad una Google TV e, quindi, ad un modello dotato di una piattaforma smart davvero completa e senza alcuna limitazione, con tutte le app che servono per poter offrire un’esperienza di visione ottimale.

Con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV QLED 50C639 di TCL al prezzo scontato di 359 euro e con la possibilità di optare per l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e senza dover attivare un finanziamento (l’acquisto può avvenire direttamente con carta di debito). Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

