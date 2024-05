Nuovo set LEGO Disney Simba: prenotalo subito su Amazon a meno di 20 euro

Vuoi fare un regalo inaspettato? Su Amazon è in uscita il nuovo set LEGO Disney dedicato a Simba, il celebre e adorabile cucciolo de Il Re Leone, che puoi prenotare subito a soli 19,99 euro e riceverlo a casa in pochissimo tempo.

Set LEGO Disney Simba: e c’è una sorpresa per i più grandi

Questo set LEGO è una fantastica idea regalo per bambini e bambine e permette di costruire una perfetta riproduzione del personaggio di Simba, il cucciolo del Re Leone, che è ideale sia per il gioco che per l’esposizione.

Realizzato in occasione del trentesimo anniversario del film, il set include il modello o snodabile di Simba e una piccola foglia da costruire con 4 “insetti”. Il giocattolo di Simba è dotato di testa girevole, gambe e coda mobili, permettendo di posizionarlo sia in piedi che seduto. Questo permette di costruire diverse pose e stimolare la fantasia dei più piccoli mentre ripensano alle scene del capolavoro Disney.

Non finisce qui però perché vogliamo proporti anche un altro set, pensato per gli adulti, che ti dà la possibilità di dar vita ad un modello di Simba più grande e dettagliato, perfetto da esposizione per ogni fan Disney che si rispetti. Il prezzo è più alto, ma vale ogni centesimo che costa.

Insomma, abbiamo voluto aggiungerti un ulteriore set per metterti più in difficoltà, magari puoi prenotarli entrambi così da accontentare te e il tuo bambino o la tua bambina. Il set LEGO Simba per bambini è in prenotazione a 19,99 euro, quello per adulti invece a 129,99 euro. Entrambi sono in uscita sabato 1 giugno.