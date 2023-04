Il nuovo Samsung Galaxy A54 è già in offerta su eBay

Risparmia subito 105 euro dal prezzo di listino acquistando il nuovissimo Samsung Galaxy A54 con eBay. Un’occasione unica per uno smartphone da poco disponibile sul mercato. Mettilo nel carrello a soli 394 euro, invece di 499,90 euro. La disponibilità è limitata, perciò ti consigliamo di essere veloce per assicurartelo con questo risparmio favoloso.

Per ottenere questo prezzaccio devi inserire il codice ITPERPCSFX54T67M nell’apposita sezione prima del check out. Grazie a questo coupon otterrai un extra sconto di 5 euro oltre l’importante promozione di 100 euro già attiva per questo articolo. La consegna gratuita ti permette di riceverlo a casa tua senza costi aggiuntivi con spedizione in 3 giorni.

Samsung Galaxy A54: la novità già SCONTATA

Tutti gli appassionati del mondo Samsung non vorranno di certo lasciarsi scappare questa occasione. Acquista il Samsung Galaxy A54 a soli 394 euro. Le sue caratteristiche principali sono il suo design minimal, la funzionalità Auto-Framing, la modalità Notte Awesome e il display Awesome ad alta visibilità negli ambienti esterni. Grazie al processore Octa-core avrai tanta potenza.

Mettilo nel carrello a soli 394 euro, anziché 499,90 euro, inserendo il codice ITPERPCSFX54T67M. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

