Nuovo MOUSE DA GAMING? Questo di Cooler Master costa 21€ (-61%)

Se siete alla ricerca del miglior mouse da gaming economico dovete per forza dare un’occhiata alla nuova offerta Amazon dedicata al Cooler Master MM720. Si tratta di un mouse di pregevole fattura, realizzato da un brand, Cooler Master, che da anni è un riferimento del settore del gaming su PC.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il mouse da gaming di Cooler Master al prezzo scontato di 21 euro invece di 59,99 euro. Si tratta di un’offerta senza precedenti. Il mouse viene scontato del 61% ed è ora disponibile al prezzo minimo storico, garantendo ottime prestazioni ad un prezzo davvero ridotto.

L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato, tramite il link qui di sotto:

Cooler Master MM720: mouse da gaming ad appena 21 euro su Amazon

Il Cooler Master MM720 ha tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni per il gaming, anche al livello eSport. Questo mouse pesa appena 49 grammi, garantendo una presa molto ergonomica con un’impugnatura ad artiglio. Da notare che il mouse integra un sensore da 16000 DPI che può essere regolato su 7 livelli. C’è anche il supporto all’illuminazione RGB, gestibile tramite il software di Cooler Master. Il mouse si collega via USB, con un cavo di 1,8 metri, ed è compatibile con PC Windows e Mac.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Cooler Master MM720 al prezzo scontato di 21 euro invece di 59,99 euro. Lo sconto del 61% è senza precedenti e garantisce la possibilità di acquisto del mouse da gaming di Cooler Master al minimo storico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.