Nuovo mouse da gaming? Questo ASUS ROG è in SUPER OFFERTA su Amazon (-39%)

Trovare un buon mouse da gaming, efficace, elegante e con tasti programmabili, ad un buon prezzo non è facile ma con la nuova offerta Amazon è possibile scegliere l’opzione giusta. Attualmente, infatti, è possibile acquistare il mouse ASUS ROG Strix Impact II al prezzo scontato di 30,99 euro invece di 50,99 euro. Si tratta di uno sconto del 39% che garantisce un risparmio netto su uno dei pezzi pregiati della gamma ASUS ROG, un mouse ambidestro leggero e con tante funzionalità pensate per il gaming, anche avanzato. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato tramite il link qui di sotto.

ASUS ROG Strix Impact II: il mouse da gaming da comprare a questo prezzo

Tra i tanti mouse da gaming sul mercato merita un’attenzione particolare l’ottimo ASUS ROG Strix Impact II. Questo mouse, infatti, può contare su di un sensore ottico da 6.200 DPI e su ben 5 tasti programmabili per personalizzare l’esperienza d’uso, adattandola alle esigenze del singolo giocatore. Ci sono poi gli switch intercambiabili oltre al sistema di illuminazione Aura RGB pensato per integrarsi al meglio con gli altri prodotti della gamma ASUS ROG.

Da notare, inoltre, che ASUS ROG Strix Impact II non è solo per i videogiocatori ma è la scelta giusta per chiunque sia alla ricerca di un ottimo mouse da usare su base quotidiana. Il mouse pesa appena 79 grammi e offre un’elevata fluidità d’uso grazie ad una grande scorrevolezza con qualsiasi superfice.

Con questa offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare ASUS ROG Strix Impact II al prezzo scontato di 30,99 euro invece di 50,99 euro. Il mouse è, quindi, proposto con uno sconto del 39%. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto:

