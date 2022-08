Nuovo modello di PS5 in arrivo: quanto costa e cosa cambia?

Alla recente notizia dell’aumento di prezzo ufficiale si unisce adesso una nuova indiscrezione, proveniente da fonti giapponesi, secondo la quale Sony si starebbe preparando a lanciare un nuovo modello di PS5.

Nel dettaglio, si tratterebbe di una semplice revisione hardware interna, realizzata allo scopo di ridurne i costi, facilitarne la produzione e migliorare qualche piccolo aspetto non immediatamente visibile all’occhio. Dai negozi online nipponici pare che questo modello debutterà nella terra del sol levante il 15 settembre, giorno in cui è previsto l’aumento di prezzo nel mercato locale.

Nuovo modello di PS5: cosa cambia rispetto la console attuale?

Essendo una revisione hardware interna non aspettiamoci grosse novità. L’ultima revisione, corrispondente al modello CFI-1100, aveva alleggerito la macchina di circa 300 grammi, introdotto un nuovo dissipatore di calore e inserito delle viti migliori rispetto a quello precedenti.

Non è chiaro per il momento che genere di modifiche possiamo aspettarci dal modello CFI-1200, ma si parla di un processo produttivo a 6nm, aspetto che dovrebbe semplificare la realizzazione della macchina permettendo a Sony di produrne facilmente di più allo scopo di renderla sempre più facilmente reperibile sul mercato.

Non appena la “nuova” PS5 sarà nelle mani degli utenti sicuramente ne sapremo qualcosa di più: nel frattempo, ricordiamo che il nuovo prezzo della console in Europa è di 549,99 euro per il modello con lettore disco e di 449,99 euro per la versione digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.