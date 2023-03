Nuovo iPhone 14 GIALLO su Amazon: ecco dove trovare il nuovo smartphone

Per iPhone 14, e versione Plus, è stata appena annunciata una nuova colorazione. Un bellissimo giallo, che certamente farà la felicità di chi è alla ricerca di smartphone in grado di distinguersi dalla massa. Di certo, la particolare tonalità sgargiante non passerà inosservata.

A pochi minuti dal lancio, la domanda principale è: come e quando si potrà comprare il nuovo melafonino? Ovviamente, saranno moltissimi gli utenti che preferiranno acquistarlo da Amazon perché abituati ad utilizzare la celeberrima piattaforma di e-commerce.

Dove trovare i nuovi melafonino in vendita, quindi? E a partire da quando? Ufficialmente, i preordini apriranno il prossimo 10 marzo a partire dalle ore 14 (italiane). Da quel momento in poi, si potrà completare il preordine dell’edizione standard e Plus di iPhone 14 nel nuovissimo colore giallo.

Attualmente, controllando la pagina ufficiale dei device direttamente su Amazon, la nuova colorazione non risulta ancora disponibile. Tutto quello che devi fare, quindi, è tenere d’occhio le inserzioni ufficiali, così da essere pronto all’acquisto all’apertura dei preordini:

La fine del preordine, e l’inizio delle spedizioni, è previsto per il prossimo martedì 14 marzo. Se vuoi avere la certezza assoluta di accaparrarti la nuova colorazione del celeberrimo melafonino, consulta le pagine di Telefonino.net: te lo segnaleremo appena disponibile!

