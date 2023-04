Nuovo iPhone 14: su eBay lo acquisti a un prezzo SHOCK

Finirà subito il nuovo Apple iPhone 14 a soli 734 euro, invece di 1029 euro (prezzo di listino). Per ottenere questo super sconto devi correre su eBay, dove è disponibile l’offerta pazzesca. A un prezzo shock metti nel carrello un vero e proprio top di gamma appena uscito sul mercato. Inserisci il codice ITPERP8VM8ZBM67M per avere un extra di 5 euro rispetto all’importo già vantaggioso.

Il vantaggio è che grazie a eBay hai la consegna gratuita con spedizione veloce in 3 giorni. Inoltre, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Paga il tuo acquisto da soli 244 euro al mese. Seleziona PayPal come metodo di pagamento e prosegui scegliendo l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“. Ottima soluzione vero? Sbrigati, sono gli ultimi pezzi.

iPhone 14: oggi è tuo a soli 734€

Solo 734 euro per il nuovo iPhone 14. Il processore A15 Bionic rende tutto più veloce portando le prestazioni a livelli pazzeschi. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è fantastico, con immagini super colorate e reali. La batteria è stata potenziata garantendo un utilizzo lontano dalla ricarica per tutto il giorno e oltre. La doppia fotocamera permette video speciali anche in 4K.

Mettilo nel carrello a soli 734 euro, anziché 1029 euro, grazie al codice ITPERP8VM8ZBM67M. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.