Nuovo Hub USB-C con 11 porte: in offerta su Amazon a META' PREZZO

È il momento giusto per acquistare un nuovo Hub USB-C da collegare al proprio notebook per moltiplicare il numero di porte. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la docking station di Omars con uno sconto del 50%.

L’offerta in questione consente di acquistare il nuovo Hub USB-C al prezzo scontato di 32,49 euro invece di 64,99 euro. Per ottenere lo sconto è sufficiente spuntare l’apposita casella che applica in automatico il coupon sconto del 50%. Il nuovo Hub USB-C di Omars è venduto direttamente da Amazon.

Nuovo Hub USB-C: con la docking station di Omars ci sono 11 diverse porte aggiuntive

La proposta di Omars attualmente in offerta su Amazon è davvero ottima. Con un solo Hub USB-C è, infatti, possibile accedere a svariate porte per moltiplicare il modo di utilizzare il proprio dispositivo. Ecco l’elenco completo delle porte aggiuntive:

due porte HDMI (con supporto fino al 4K)

una porta VGA

una porta USB-C per il Power Delivery fino a 100 W

due porte USB 3.0

due porte USB 2.0

uno slot per schede SD/TF

una porta LAN

Si tratta di una delle docking station per USB-C più complete in assoluto. Collegando questo Hub è possibile moltiplicare le possibilità d’uso arrivando a gestire fino a tre monitor e a collegare quattro diverse periferiche USB oltre a poter contare su di una connessione ad Internet via cavo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il nuovo Hub USB-C al prezzo scontato di 32,49 euro invece di 64,99 euro. Lo sconto del 50% rende il dispositivo di Omars davvero molto conveniente. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.